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    Эракович: Выйти на поле в составе «Зенита» — очень радостное событие для меня

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    Сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал свой дебют в составе команды в матче против «Ростова» (1:1).

    Страхиня Эракович
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    Страхиня Эракович

    «Я очень рад, что дебютировал, но не могу сказать, что счастлив, потому что мы вели в счете за три минуты до конца. А ведь все было в наших руках! Но выйти на поле в составе "Зенита" — очень радостное событие для меня.

    Волновался ли на поле? Каждый футболист, сидящий на скамейке, ждет возможности войти в игру в любой момент. Я не в первый раз в карьере выхожу на замену незапланированно, так что не был растерян. Верю в себя, в то, что делаю, поэтому совершенно не нервничал. Я пытался говорить на английском. Мне кажется, мы более или менее понимаем друг друга с партнерами на поле.

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    • Мне очень понравился и стадион, и атмосфера, и сама игра. "Ростов" — отличная команда», — заявил Эракович в интервью пресс-службе «Зенита».

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