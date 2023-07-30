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    «Барселона» крупно обыграла «Реал» в товарищеском матче

    «Барселона» — «Реал»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Мадридский «Реал» потерпел поражение от «Барселоны» (0:3) в товарищеском матче в рамках предсезонного турне по США.

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    Счет на 15-й минуте открыли каталонцы. После розыгрыша стандарта Педри от дуги штрафной покатил мяч направо, где никто не успел помешать Усману Дембеле подработать его под удар и здорово пробить с острого угла под дальнюю штангу.

    Спустя пять минут «Реал» получил право на пенальти — Родриго навесил справа в штрафную, где мяч попал в руку Араухо.

    Винисиус Жуниор мощно пробил с «точки» по центру, тер Штеген не угадал, завалившись влево, но каталонцев спасла перекладина, от которой мяч улетел за ворота.

    На 85-й минуте мадридцы потеряли мяч на своей половине поля, снаряд пришёл к Фермину Лопесу, который чуть сдвинулся вперёд и беспрепятственно пробил с 20 метров с левой с закруткой мяча от Куртуа. Вратарь не сумел дотянуться, но и мяч попал почти в самую девятку.

    В компенсированное время «Реал» всей командой побежал к чужим воротам, у «Барселоны» в атаке появилось пространство, Фермин мягко подсёк мяч на Торреса. Куртуа вышел из ворот, но Торрес успел его перебросить и затем с нескольких метров с лёта отправил мяч в пустые ворота.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Барселона — Реал Мадрид 3:0
    Голы: 1:0 Усман Дембеле (15'), 2:0 Fermin Lopez (85'), 3:0 Ферран Торрес (90 + 1') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо (, 77'), Жюль Кунде, Андреас Кристенсен (Эрик Гарсия, 29'), Алекс Бальде (Серджино Дест, 76'), Френки де Йонг (Маркос Алонсо, 77'), Ориоль Ромеу Видаль (Ферран Торрес, 76'), Илкай Гюндоган (Серхи Роберто, 42'), Усман Дембеле (Рафаэл Диас, 66'), Роберт Левандовски (Ансумане Фати, 76'), Педри (Fermin Lopez, 66') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор, Родриго (Браим Диас, 83'), Джуд Беллингхэм (Хоселу, 73'), Эдуардо Камавинжа (Лука Модрич, 58'), Федерико Вальверде (Тони Кроос, 58'), Орельен Чуаэми, Ферлан Менди (Франсиско Гарсия, 45'), Давид Алаба, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа Предупреждения: Антонио Рюдигер (25'), Эдуардо Камавинжа (34'), (40'), Френки де Йонг (41'), Даниэль Карвахаль (45 + 3'), Жюль Кунде (62'), Ориоль Ромеу Видаль (71'), Давид Алаба (81')
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