«Барселона» — «Реал»: счет матча 3:0, обзор голов

Мадридскийпотерпел поражение от(0:3) в товарищеском матче в рамках предсезонного турне по США.

Счет на 15-й минуте открыли каталонцы. После розыгрыша стандарта Педри от дуги штрафной покатил мяч направо, где никто не успел помешать Усману Дембеле подработать его под удар и здорово пробить с острого угла под дальнюю штангу.

Спустя пять минут «Реал» получил право на пенальти — Родриго навесил справа в штрафную, где мяч попал в руку Араухо.

Винисиус Жуниор мощно пробил с «точки» по центру, тер Штеген не угадал, завалившись влево, но каталонцев спасла перекладина, от которой мяч улетел за ворота.

На 85-й минуте мадридцы потеряли мяч на своей половине поля, снаряд пришёл к Фермину Лопесу, который чуть сдвинулся вперёд и беспрепятственно пробил с 20 метров с левой с закруткой мяча от Куртуа. Вратарь не сумел дотянуться, но и мяч попал почти в самую девятку.

В компенсированное время «Реал» всей командой побежал к чужим воротам, у «Барселоны» в атаке появилось пространство, Фермин мягко подсёк мяч на Торреса. Куртуа вышел из ворот, но Торрес успел его перебросить и затем с нескольких метров с лёта отправил мяч в пустые ворота.