Анчелотти: Я хотел увидеть молодежь и они выполнили требования

Главный тренер «Реала»подвел итоги товарищеского матча против «Барселоны» (0:3).

«Игра была хорошей, мы хорошо прессинговали, у нас были возможности, мобильность. В первом тайме мы плохо владели мячом, а в конце мы были очень агрессивны, и это стоило нам двух голов.

Нам больно проигрывать, но я остаюсь при том хорошем, что мы сделали. В течение часа команда играла очень хорошо.

Это была новая команда, чтобы посмотреть, как молодежь адаптируется… Получилось хорошо. Мы должны продолжать в том же духе. Без постоянного центрального нападающего мы создаем возможности, поэтому мы собираемся придерживаться этой идеи. Сегодня я хотел увидеть молодежь. Они выполнили требования», — приводит слова Анчелотти Marca.

В следующем товарищеском матче «Барселона» 2 августа сыграет с «Миланом», «Реал» 3 августа встретится с «Ювентусом».