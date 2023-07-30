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    Анчелотти: Я хотел увидеть молодежь и они выполнили требования

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги товарищеского матча против «Барселоны» (0:3).

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    «Игра была хорошей, мы хорошо прессинговали, у нас были возможности, мобильность. В первом тайме мы плохо владели мячом, а в конце мы были очень агрессивны, и это стоило нам двух голов.

    Нам больно проигрывать, но я остаюсь при том хорошем, что мы сделали. В течение часа команда играла очень хорошо.

    Это была новая команда, чтобы посмотреть, как молодежь адаптируется… Получилось хорошо. Мы должны продолжать в том же духе. Без постоянного центрального нападающего мы создаем возможности, поэтому мы собираемся придерживаться этой идеи. Сегодня я хотел увидеть молодежь. Они выполнили требования», — приводит слова Анчелотти Marca.

    В следующем товарищеском матче «Барселона» 2 августа сыграет с «Миланом», «Реал» 3 августа встретится с «Ювентусом».

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