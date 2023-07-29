Агент Тюкавина прокомментировал информацию о запрете продажи форварда в клубы РПЛ

Футбольный агентотреагировал на запрет продажи своего клиента, нападающего московского, в клубы российской Премьер-Лиги.

Ранее член совета директоров «Динамо» Алексей Гафин заявил, что Тюкавин не продается для команд РПЛ — он может быть приобретен только европейскими клубами.

«Слова Гафина не готов комментировать. Тюкавин придерживается всех условий контракта с "Динамо". Сейчас все ждут каких-то резких новостей и движений от нас, но на данный момент нет конкретных предложений. Если Гафин сказал, что в РПЛ Тюкавина не продают, то, значит, так и есть, лучше его спросить, почему так. У нас цель — Европа, но никакой конкретики сейчас я давать не могу», — цитирует Сафонова Sport24.