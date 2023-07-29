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    Семак: Сами себе привезли гол после грубой ошибки. Конечно, обидно

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал упущенную победу над «Ростовом» в матче 2-го тура РПЛ. Встреча закончилась вничью 1:1.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Исходя из того, что пропустили в самой концовке, сами себе привезли гол после грубой ошибки… Конечно, обидно.

    Хороший момент был у Матео Кассьерры во втором тайме. Если бы тогда забили, то выиграли бы. Сами себе привезли пенальти и не смогли увезти победу.

    Организацией атакующей игры доволен. Конечно, тонкой игры было не так много, потому что было много длинных передач, силовой футбол. "Ростов" старается прессинговать, давить за счет забросов.

    Момент с пенальти? Ошибка игрока [Андрея Мостового]. Нужно не только на мяч смотреть, но и на соперника.

    Пока никаких проблем нет. Могли и должны были увозить победу. Ничего страшного, будем работать.

    Эракович понравился. С Чистяковым пока непонятно, будет обследование. Замена Бакаева не вызвана медицинскими проблемами, никаких противопоказаний нет», — сказал Семак.

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