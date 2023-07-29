Семак: Сами себе привезли гол после грубой ошибки. Конечно, обидно

«Исходя из того, что пропустили в самой концовке, сами себе привезли гол после грубой ошибки… Конечно, обидно.
Хороший момент был у Матео Кассьерры во втором тайме. Если бы тогда забили, то выиграли бы. Сами себе привезли пенальти и не смогли увезти победу.
Организацией атакующей игры доволен. Конечно, тонкой игры было не так много, потому что было много длинных передач, силовой футбол. "Ростов" старается прессинговать, давить за счет забросов.
Момент с пенальти? Ошибка игрока [Андрея Мостового]. Нужно не только на мяч смотреть, но и на соперника.
Пока никаких проблем нет. Могли и должны были увозить победу. Ничего страшного, будем работать.
Эракович понравился. С Чистяковым пока непонятно, будет обследование. Замена Бакаева не вызвана медицинскими проблемами, никаких противопоказаний нет», — сказал Семак.