Петржела уверен в победе «Зенита» над «Ростовом»

Чешский тренерподелился ожиданиями от матча 2-го тура российской Премьер-лиги

«Зенит — явный фаворит в матче 2-го тура с "Ростовом". Уверен, что ростовчане сбавили по сравнению с прошлым сезоном. У "Зенита", безусловно, тоже есть потери в составе — Малком, Вендел. Без них будет очень тяжело по ходу сезона. Но у меня нет сомнений в том, что "Зенит" сильнейшая команда в России. Они победят сегодня своего соперника и уверенно продолжат свой путь к очередному чемпионскому титулу», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Встреча состоится в субботу, 29 июля. Начало игры — в 20:00 мск. С прогнозом на поединок можете ознакомиться по этой ссылке.