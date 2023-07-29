15:00Крылья Советов — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо»«Крылья Советов» — «Динамо». Онлайн
  • 14:51
    • Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бельгии
  • 13:57
    • «Крылья Советов» — «Динамо»: стартовые составы команд
  • 10:37
    • «Динамо» может подписать полузащитника «Бенфики»
  • 09:35
    • Полузащитник ЦСКА близок к переходу в «Бешикташ»
  • 09:15
    • В Конго допустили проведение товарищеского матча со сборной России
    Все новости спорта

    Петржела уверен в победе «Зенита» над «Ростовом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Ростов
    Чешский тренер Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 2-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» — «Зенит».

    Властимил Петржела
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Властимил Петржела

    «Зенит — явный фаворит в матче 2-го тура с "Ростовом". Уверен, что ростовчане сбавили по сравнению с прошлым сезоном. У "Зенита", безусловно, тоже есть потери в составе — Малком, Вендел. Без них будет очень тяжело по ходу сезона. Но у меня нет сомнений в том, что "Зенит" сильнейшая команда в России. Они победят сегодня своего соперника и уверенно продолжат свой путь к очередному чемпионскому титулу», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

    Встреча состоится в субботу, 29 июля. Начало игры — в 20:00 мск. С прогнозом на поединок можете ознакомиться по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» потеряет очки в матче с «Ростовом»?
  • «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • Получится ли у Гейджи отомстить Порье в реванше?
  • Гейджи — Порье. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • «Урал» обыграет «Пари НН» с разгромным счетом?
  • «Урал» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 29 июля
  • Сегодня в 20:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Гейджи — Порье
  • Бокс
  • Завтра в 07:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Урал — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Фергюсон — Грин
  • Бокс
  • Завтра в 05:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Факел — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры