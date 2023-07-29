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    Карпин недоволен ничьей с «Зенитом»

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 2-го тура чемпионата России.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Недоволен, конечно. Нельзя брать только результат и смотреть только на табло, нужно смотреть на ход игры. Один удар у "Зенита" — и сразу гол после нашего выхода из обороны. Мы выводим нашей передачей, отдаем голевую на наши ворота сами.

    Не знаю, как бы складывалась игра, если бы играли другие. Может быть, был бы счет 3:0 в нашу пользу — или наоборот. Сослагательное наклонение в футболе не работает. Но [впервые] после 1,5-2 лет люди вышли со скамейки и усилили игру. Не думаю, что у них было много времени проявить себя, но их игра понравилась.

    В обороне очень хорошо играли. Вспомните опасные моменты у наших ворот? Я не говорю про удары, бывают опасные моменты, которые не доходят. Не дали "Зениту" [создавать моменты] — при том, что он чемпион. В обороне не испытывали больших проблем», — сказал Карпин.

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