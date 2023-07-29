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    Бекхэм высказался о перспективах «МЮ» в конкуриренции с «Манчестер Сити»

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    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм остался доволен работой главного тренера «манкунианцев» Эрика тен Хага в клубе.

    Дэвид Бекхэм
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    Дэвид Бекхэм

    «Приход Эрика тен Хага — это глоток свежего воздуха. Ему пришлось принять несколько сложных решений, но он сделал это самым элегантным образом и так, что болельщики оказались на его стороне.

    Вне поля, как болельщик и бывший игрок, я просто хочу, чтобы все было решено. Должно быть принято решение относительно владельца. Важные вещи должны быть сделаны, и изменения должны произойти, особенно когда видишь, что делает "Манчестер Сити".

    Дело не только в том, что они выигрывают. Видно, что "Ман Сити" строит свою команду на будущее, а не просто от сезона к сезону. У них есть стабильность с Пепом, которым я восхищаюсь. Мы (»Манчестер Юнайтед«) были вершиной дерева, мы выигрывали все, мы были успешными, мы были теми, куда хотели приходить игроки.

    К счастью, у нас все еще есть та тяга к "Манчестер Юнайтед", которая существовала, когда я пришел туда. Мы хотим вернуть это, и чем быстрее будет принято решение, тем лучше», — цитирует The Athletic Бекхэма.

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