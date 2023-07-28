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    Верес — Polissya Zhytomyr: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.07.2023 в 19:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге Верес — Polissya Zhytomyr

    Футбол Премьер-лига (Украина)
    В 19:00 28.07.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Верес — Polissya Zhytomyr.

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    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Верес и Polissya Zhytomyr. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Polissya Zhytomyr — Верес 3:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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