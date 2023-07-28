Стало известно, почему Санчес отказался от перехода в «Спартак»

Фернандо Вильярреал, агент защитника «Тоттенхэма», подтвердил, что игрок не перейдет в

«Связан ли отказ Санчеса с политической ситуацией? Главной причиной стала социальная жизнь и вообще жизнь и будущее его жены и сына», — сказал агент, слова которого передает «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что АПЛ будет всячески препятствовать своим клубам вести дела с Россией.

Юридически лига не может запретить вести дела с российскими командами, но — в соответствии с указаниями Департамента культуры, СМИ и спорта — предупредит их, чтобы они помнили о связанных с этим рисках.

Transfermarkt оценивает стоимость Санчеса в 15 миллионов евро.