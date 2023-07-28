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    Стало известно, почему Санчес отказался от перехода в «Спартак»

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    Фернандо Вильярреал, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, подтвердил, что игрок не перейдет в «Спартак».

    Давинсон Санчес
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    Давинсон Санчес

    «Связан ли отказ Санчеса с политической ситуацией? Главной причиной стала социальная жизнь и вообще жизнь и будущее его жены и сына», — сказал агент, слова которого передает «Спорт-Экспресс».

    Ранее появилась информация, что АПЛ будет всячески препятствовать своим клубам вести дела с Россией.

    Юридически лига не может запретить вести дела с российскими командами, но — в соответствии с указаниями Департамента культуры, СМИ и спорта — предупредит их, чтобы они помнили о связанных с этим рисках.

    Transfermarkt оценивает стоимость Санчеса в 15 миллионов евро.

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