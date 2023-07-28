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    «Динамо» продлило контракта с 17-летним голкипером

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    «Динамо» на своем сайте объявило о продлении контракта с 17-летним вратарем Курбаном Расуловым.

    «Динамо» продлило контракта с 17-летним голкипером
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    «Динамо» продлило контракта с 17-летним голкипером

    Стороны заключили соглашение до лета 2026 года.

    «Очень рад подписать новое трудовое соглашение с клубом. Буду дальше работать, стараться и идти к целям, которых должен достичь. Хочется начать играть за главную команду и в идеале уже в этом сезоне выйти на поле в официальном матче. Думаю, мне это по силам. Буду работать и доказывать тренерскому штабу.

    Конечно, "Динамо" в первую очередь ассоциируется с великим Львом Яшиным. Это единственный вратарь, получавший "Золотой мяч". Я очень рад, что в нашем клубе такое большое внимание к вратарям. Если тебе доверяют и с тобой работают, то значит, в тебе что-то есть. И тогда можно прогрессировать и доказывать, что ты лучший на своей позиции», — сказал Расулов.

    В прошлом году Расулов был признан лучшим вратарем академии и дебютировал в составе «Динамо-2», а уже в июле впервые сыграл за основу в товарищеском матче против «Пари НН»

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