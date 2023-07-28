Аршавин высказался о ситуации с Венделом

Заместитель генерального директораподелился мнением о ситуации с полузащитником команды

«Пока он только приехал. Тренируется он или нет — я не в курсе. Уйдет? Не знаю, это Александра Ивановича надо спросить. Он ведет переговоры», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

25 июля Вендел прибыл в расположение клуба. 27 июля главный тренер команды Сергей Семак заявил, что сейчас агент футболиста занимается поиском варианта, который устроит «Зенита».

Вендел выступает за питерцев с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года.