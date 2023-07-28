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    Аршавин высказался о ситуации с Венделом

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    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации с полузащитником команды Венделом.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Пока он только приехал. Тренируется он или нет — я не в курсе. Уйдет? Не знаю, это Александра Ивановича надо спросить. Он ведет переговоры», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

    25 июля Вендел прибыл в расположение клуба. 27 июля главный тренер команды Сергей Семак заявил, что сейчас агент футболиста занимается поиском варианта, который устроит «Зенита».

    Вендел выступает за питерцев с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года.

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