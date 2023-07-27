Зиньковский о переходе Медины из ЦСКА: Не вижу в этом ничего такого

Антон Зиньковский Фото: globallookpress.com
«Удивился ли переходу Медины из ЦСКА в "Спартак"? Если бы это был российский игрок, который долго выступал… Допустим, как Федя Чалов.
Или если бы он несколько лет и более поиграл там, то, конечно, это был бы из ряда вон выходящий трансфер. Все бы сказали: "Офигеть!" Но Медина — иностранец. Как мне кажется, приехал в Россию показывать себя.
Не вижу в этом ничего такого. Главное, чтобы он помог команде. До этого Хесус помогал ЦСКА. Надеемся, что сейчас поможет нам», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».
Ранее стало известно, что Медина пропустит предстоящий матч «Спартака» против «Краснодара» в Кубке России.