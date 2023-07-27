Семак: В Ростове будет непростая, но хорошая игра

Главный тренер санкт-петербургскоговысказался о предстоящем матче второго тура РПЛ с

«Ребята вкатываются в сезон, набирают нужные игровые кондиции. В целом все игроки находятся в разном физическом состоянии. "Ростов" и в прошлом году неплохо играл, и в этом подтверждает свой уровень. Естественно, будет очень непростая, но хорошая игра.

Все клубы в той или иной степени делают изменения на кубковые матчи. У кого-то они очень большие, у кого-то чуть меньше, но так или иначе все команды ротируют состав — график очень плотный, и двух дней для того, чтобы восстановиться, недостаточно», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».