начнут матч в 20:30 в квалификации Лиги конференций, 27.07.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПАОК» — «Бейтар». Коэффициент ставки — 2.45 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «ПАОК»).

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