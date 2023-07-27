ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Майкл ЧендлерЧендлеру нужен новый соперник. О бое с Макгрегором стоит забыть навсегда
  • 17:32
    • В «Сочи» отреагировали на слухи об интересе к Черчесову
  • 16:05
    • ЦСКА нужен защитник «Клермона» Боржес
  • 13:26
    • «ПСЖ» предложил «Аталанте» 50 млн евро за Хейлунна
    Все новости спорта

    Орлов: По работе на рынке с «Зенитом» в России никто не может сравниться

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Комментатор Геннадий Орлов высоко оценил работу «Зенита» на трансферном рынке.

    Геннадий Орлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Геннадий Орлов

    Этим летом состав петербургского клуба пополнили защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович, полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, вратарь «Сочи» Денис Адамов, опорник «Коринтианса» Ду Кейрос и бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес.

    «Эракович очень нужен "Зениту". Чистяков и Алип, мягко говоря, не очень надежные. Этот трансфер очень полезный. "Зенит" застолбил его еще год назад. Клуб правильно ведет себя на рынке.

    У "Зенита" уже сейчас есть право выкупа талантливого бразильского нападающего, которому всего 17 лет. Это называется спортивная политика клуба. Семак определяет эту линию. Почти все трансферы попадают в цель. По работе на трансферном рынке с "Зенитом" в России никто не может сравниться», — цитирует Орлова Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» и «Спартак» снова устроят перестрелку?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Торпедо-БелАЗ» и АЕК сыграют по верхам?
  • «Торпедо-БелАЗ» — АЕК. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Актобе» увезёт победу из Грузии?
  • «Торпедо» Кутаиси — «Актобе». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 27 июля
  • Сегодня в 21:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Торпедо Кутаиси — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Железничар — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.75
  • Экспресс дня 28 июля
  • Завтра в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Нисикори — Цзюньчэн Шан
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.98
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сересо Осака
  • Футбол
  • Завтра в 13:20
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Ибин Ву
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры