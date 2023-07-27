Орлов: По работе на рынке с «Зенитом» в России никто не может сравниться

Комментаторвысоко оценил работу «Зенита» на трансферном рынке.

Этим летом состав петербургского клуба пополнили защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович, полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, вратарь «Сочи» Денис Адамов, опорник «Коринтианса» Ду Кейрос и бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес.

«Эракович очень нужен "Зениту". Чистяков и Алип, мягко говоря, не очень надежные. Этот трансфер очень полезный. "Зенит" застолбил его еще год назад. Клуб правильно ведет себя на рынке.

У "Зенита" уже сейчас есть право выкупа талантливого бразильского нападающего, которому всего 17 лет. Это называется спортивная политика клуба. Семак определяет эту линию. Почти все трансферы попадают в цель. По работе на трансферном рынке с "Зенитом" в России никто не может сравниться», — цитирует Орлова Sport24.