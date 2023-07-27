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    Орлов: Не понимаю, почему переход Марио в «Зенит» — предательство

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    Комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит», отметив, что не считает это предательством.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Не понимаю, почему переход Фернандеса в "Зенит" — предательство. В чем составная часть предательства? Вы видели это джентельменское соглашение между игроком и ЦСКА? И в чем вообще его смысл? Фернандес 10 лет играл за ЦСКА, приносил пользу, даже за сборную играл. Потом решил уехать и закончить карьеру. Но видимо понял, что денег не хватает. Фернандес с удовольствием бы вернулся в ЦСКА, но они не захотели платить бразильскому клубу! Он стал свободным. И тут подсуетился "Зенит". В чем предательство Фернандеса? ЦСКА от него сам отказался. Футбол — это бизнес. Какие могут быть претензии в Фернандесу и "Зениту"? Уходите в Советский Союз, это там все время говорили о моральных устоях. Моральные устои в профессиональном деле — оценка способностей. Про мораль надо говорить, когда человек предает товарища. Но об этом в ситуации Фернандеса речи не идет.

    Марио сейчас 32 года. Есть риски — заиграет ли. Но "Зенит" в него верит. У клуба есть проблема — слабая игра защитников на втором этаже. А Фернандес как раз это может», — приводит слова Орлова Sport24.

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