«Локомотив» продлил контракты с Щетининым, Раковым и Никишиным

продлил контракты с тремя воспитанниками клуба: полузащитникоми нападающими

Новые соглашения с Щетининым и Никишиным будут действовать до конца сезона-2025/26, с Раковым — до конца сезона-2026/27, информирует клубная пресс-служба.

Михаил Щетинин — игрок 2005 года рождения. Является капитаном юношеской сборной России своего возраста. В прошлом сезоне полузащитник дебютировал за основу и в итоге провёл за главную команду «Локо» 5 игр.

18-летний Вадим Раков также дебютировал за основу в сезоне-2022/23. Всего за главную команду сыграл 14 матчей и стал автором одной голевой передачи. Кстати, всего два года назад Вадим выступал в ЮФЛ-2 и установил рекорд, забив 36 мячей в 26 играх первенства.

Кирилл Никишин, в основном выступавший в прошлом сезоне за молодёжный состав и ставший там лучшим бомбардиром команды с 16 голами, дважды выходил в основе «Локо» в Кубке страны в сезоне-2022/23.

Также этим летом все футболисты прошли полноценный учебно-тренировочный сбор с основной командой клуба в Баковке.