В «Пахтакоре» рассказали о переговорах по трансферу Файзуллаева в ЦСКА

Генеральный директордал развернутый комментарий о возможном переходе 19-летнего вингера команды

«На финальной стадии ведутся переговоры. Все будет известно завтра. Но мы не хотим его отпускать, а Файзуллаев хочет. Если игрок скажет: "Хочу!" — держать не будем.

Насколько важная сделка для "Пахтакора"? Нас деньги не интересуют — только результат. Да, это может быть престиж для журнала: написать статью об интерес к игроку от ЦСКА. Но для нас это потеря игрока. Он основной игрок команды и сборной. Файзуллаев молодой, только сверкнул, у него отличное видение поля и большие перспективы. Он, безусловно, хорош!

Понимаем, что в ЦСКА он будет 2-3 игроком на позицию и выходить на замену. Игрок же рвется, думает, будет играть, а у нас постоянная игровая практика — это рост для молодого игрока. ЦСКА — солидный клуб, но как бы он не потерялся там…

Был интерес от "Фенербахче", но игрок не хотел. Поэтому не рассматривали предложение. Только от ЦСКА», — приводит слова Адисмана Sport24.