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    Дерри Сити — КуПС: смотреть онлайн в прямом эфире

    27.07.2023 в 21:45 начнется матч в квалификации Лиги конференций Дерри Сити — КуПС

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    Дерри Сити и КуПС начнут матч в 21:45 в квалификации Лиги конференций, 27.07.2023.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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