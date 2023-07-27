Агент: Если Черчесов вернется в Россию, то только с целью стать чемпионом

Футбольный агентвысказался о возможном возвращениив чемпионат России.

На прошлой неделе Черчесов был уволен из венгерского «Ференцвароша». Это случилось после сенсационного поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в квалификации Лиги чемпионов.

«Все мы знаем его как очень амбициозного человека, для которого не существует нюансов или мелочей.

Думаю, если он вернется в Россию, то только с целью стать чемпионом. Хотя невозможность сегодня выступать в Европе, конечно, накладывает определенный осадок», — приводит слова Агузарова Sport24.

Напомним, ранее Черчесов работал в «Спартаке», «Тереке», «Амкаре» и «Динамо».