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    «Арсенал» забил пять мячей «Барселоне», у Троссарда дубль

    Футбол Арсенал Барселона Товарищеские матчи
    Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Барселоной» в рамках предсезонного тура по США.

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    Матч, состоявшийся в Лос-Анджелесе, завершился со счетом 5:3 в пользу «Арсенала».

    В первом тайме у «канониров» отличились Букайо Сака (13-я минута) и Кай Хавертц (43).

    После перерыва ворота каталонского клуба поразили Леандро Троссард (55, 78) и Фабиу Виейра (89).

    У «Барсы» голы в активе Роберта Левандовски (7), Рафиньи (34) и Феррана Торреса (88).

    В следующем товарищеском матче «Арсенал» 2 августа встретится с «Монако», а «Барселона» 30 июля сыграет с мадридским «Реалом».

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Арсенал Лондон — Барселона 5:3
    Голы: 0:1 Роберт Левандовски (7'), 1:1 Букайо Сака (13'), 1:2 Рафаэл Диас (34'), 2:2 Кай Хаверц (43'), 3:2 Леандро Троссард (55'), 4:2 Леандро Троссард (78'), 4:3 Ферран Торрес (88'), 5:3 Фабиу Виейра (89') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Бен Уайт, Вильям Салиба (Якуб Кивёр, 70'), Габриэль Магальяйнс (Пабло Мари, 84'), Юрриен Тимбер (Киран Тирни, 70'), Мартин Эдегор (Фабиу Виейра, 62'), Томас Парти (Жоржиньо, 70'), Кай Хаверц (Эмиль Смит Роув, 46'), Букайо Сака (Amario Cozier-Duberry, 84'), Габриэл Жезус (Эдвард Нкетиа, 79'), Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли, 79') Барселона: Abdessamad Ezzalzouli, Роберт Левандовски, Рафаэл Диас (Усман Дембеле, 46'), Илкай Гюндоган, Ориоль Ромеу Видаль (Френки де Йонг, 46'), Педри, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Рональд Араухо (Жюль Кунде, 46'), Серджино Дест (Серхи Роберто, 46'), Марк-Андре тер Штеген (Игнасио Пенья, 46') Предупреждения: Леандро Троссард (27'), Кай Хаверц (36'), Рональд Араухо (37'), Бен Уайт (41')
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