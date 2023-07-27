«Арсенал» забил пять мячей «Барселоне», у Троссарда дубль

Лондонскийодержал победу надв рамках предсезонного тура по США.

Матч, состоявшийся в Лос-Анджелесе, завершился со счетом 5:3 в пользу «Арсенала».

В первом тайме у «канониров» отличились Букайо Сака (13-я минута) и Кай Хавертц (43).

После перерыва ворота каталонского клуба поразили Леандро Троссард (55, 78) и Фабиу Виейра (89).

У «Барсы» голы в активе Роберта Левандовски (7), Рафиньи (34) и Феррана Торреса (88).

В следующем товарищеском матче «Арсенал» 2 августа встретится с «Монако», а «Барселона» 30 июля сыграет с мадридским «Реалом».