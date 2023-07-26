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    Почеттино: «Челси» не стоит зацикливаться на прошлом сезоне

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что он вернет в Лондон новую команду, которая будет готова к различным сюрпризам в английской Премьер-лиге.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Мы не должны думать о прошлом. Новая энергетика, новая динамика. Считаю, у нас достаточно игроков, которые могут забивать голы. Игроки атаки должны забивать чтобы прибавить в самоуверенности.

    Мы выступаем в самой конкурентной лиге в мире. Думаю нечестно называть какую-то группу команд "топ-6" или "топ-7", потому что это постоянно меняется. "Челси", к примеру, из этой группы в прошлом году вылетел. Это показывает конкурентность лиги», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

    В межсезонье «Челси» провел уже два товарищеских поединка, оба их выиграв, разгромив 5:0 «Рексхэм» и одолев со счетом 4:3 «Брайтон».

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