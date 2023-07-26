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    Оренбург — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.07.2023 в 16:15 начнется матч в кубке России по футболу Оренбург — ЦСКА

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    Оренбург и ЦСКА начнут матч в 16:15 в кубке России по футболу, 26.07.2023.

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    Последний матч между собой: ЦСКА — Оренбург 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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