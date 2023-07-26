ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мойсес КайседоВзлет Мойсеса Кайседо: «Он был создан для больших клубов»
  • 22:41
    • «Зенит» обыграл «Ахмат» в домашнем матче Кубка России
  • 20:44
    • «Пари НН» по пенальти обыграл «Динамо» в матче Кубка России
  • 20:37
    • Гол Тикнизяна помог «Локомотиву» обыграть «Урал» в Кубке России
  • 00:45
    • Источник: «Лацио» подготовил контракт для Захаряна с зарплатой почти 2 млн. евро
  • 22:56
    • «Днепр-1» уступил «Панатинаикосу» в первом матче отбора Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Куритиба — Флуминенсе: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.07.2023 в 01:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Куритиба — Флуминенсе

    Футбол Латинская Америка
    Куритиба и Флуминенсе начнут матч в 01:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 26.07.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: Флуминенсе — Куритиба 5:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Куритиба — Флуминенсе.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА и на этот раз не выиграет
  • «Оренбург» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Шериф» даст бой серьёзному сопернику?
  • «Шериф» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
  • Команда Гвардиолы расправится с «Баварией»
  • «Бавария» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.72
  • Прогноз на матч Шериф — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Факел — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арис — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Ракув — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Сборная Кей-лиги
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры