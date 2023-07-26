Марио Фернандес: Писали, что я перешел в «Зенит» из-за денег. Это огромная ложь

Защитниквпервые после перехода вподробно высказался о своем решении продолжить карьеру в питерском клубе.

«Самая большая в жизнь ложь, которую обо мне писали журналисты? Вот, например, сейчас было написано столько вранья. Писали, что со мной не подписывают контракт, потому что я толстый.

Что я перешел в "Зенит" из-за денег, что я предатель, всякое такое. И все это огромная ложь — думаю, самая большая, которую когда-либо рассказывали обо мне.

Конечно, сначала все это меня очень расстраивало, потому что мне была известна вся правда. Проблема в том, что болельщики, которые не знают, как все было на самом деле, и читают эти новости, верят всему этому вранью, хотя там нет ни слова правды.

Хорошо, что есть возможность рассказать на камеру, как все происходило в действительности, чтобы болельщики все поняли», — заявил Фернандес, также рассказавший о своем отношении к ЦСКА.

«Конечно, я знаю, что давление будет огромным. Но как я уже рассказал в интервью — я всегда уважал и буду уважать ЦСКА, руководство клуба. После 10 лет у меня осталось там много друзей. Конечно, от давления никуда не деться, но я готов справиться с этим, не забывая, повторюсь, об уважении к армейцам и ко всему, что c ними связано», — приводит слова Фернандеса пресс-служба питерского клуба.

Напомним, с Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.