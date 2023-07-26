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    Факел — Сочи: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.07.2023 в 18:30 начнется матч в кубке России по футболу Факел — Сочи

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    В 18:30 26.07.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Факел — Сочи.

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    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Факел и Сочи. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Факел — Сочи 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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