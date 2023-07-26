«Ман Сити» выиграл у «Баварии» в товарищеском матче

Эймерик Ляпорт Фото: twitter.com/ManCity
Товарищеский матч, состоявшийся в Токио, завершился со счетом 2:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.
В составе действующего чемпиона Англии отличились Джеймс Макэйти (21-я минута) и Эймерик Ляпорт (86).
Автором единственного гола «Баварии» стал Матис Тель (81).
«Бавария» в следующем товарищеском матче сыграет 29 июля с японским «Кавасаки Фронтале», а «Манчестер Сити» на следующий день встретится с мадридским «Атлетико».
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Бавария — Манчестер Сити 1:2
Голы: 0:1 James McAtee (21'), 1:1 Матис Тель (82'), 1:2 Эмерик Лапорт (86') Бавария: Ян Зоммер (Свен Ульрайх, 46'), Нуссайр Мазрауи (Буна Сарр, 46'), Бенжамен Павар (Antonio Tikivic, 46'), Деотшанкюль Юпамекано (Йосип Штанишич, 46'), Альфонсо Дэвис (Frans Kraetzig, 46'), Йозуа Киммих (Леон Горецка, 46'), Конрад Лаймер (Райан Гравенберх, 46'), Лерой Зане (Садио Мане, 46'), Джамал Мусиала (Габриэль Видович, 46'), Кингсли Коман (Пауль Ваннер, 46'), Серж Гнабри (Матис Тель, 46') Манчестер Сити: Хулиан Альварес (Эрлинг Холанд, 46'), Джек Грилиш (Серхио Гомес, 46'), James McAtee (Филип Фоден, 46'), Бернарду Силва (Maximo Perrone, 71'), Матео Ковачич (Калвин Филлипс, 46'), Рико Льюис (Эмерик Лапорт, 46'), Натан Аке (Мануэль Аканджи, 29'), Рубен Диаш (Родриго Эрнандес, 46'), Джон Стоунс (Оскар Бобб, 46'), Кайл Уолкер (Жоау Канселу, 46'), Эдерсон