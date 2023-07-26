ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дастин ПорьеКультовый бой Порье и Гейджи, интригующая встреча Перейры и Блаховича. Анонс карда UFC 291
  • 18:31
    • ЦСКА разгромил «Оренбург» в матче Кубка России
  • 17:58
    • В Fortnite был запущен кроссовер с «Футурамой»
  • 15:41
    • «Ман Сити» выиграл у «Баварии» в товарищеском матче
  • 15:25
    • Капитан «Ливерпуля» подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
  • 15:12
    • Фабрицио Романо подтвердил намерения «Аль-Хиляля» предложить Мбаппе контракт на 700 млн евро в год
    Все новости спорта

    «Ман Сити» выиграл у «Баварии» в товарищеском матче

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии Бавария Бундеслига Футбол Германии Товарищеские матчи
    «Манчестер Сити» одержал победу над «Баварией» в рамках предсезонного тура по Японии.

    Эймерик Ляпорт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эймерик Ляпорт

    Товарищеский матч, состоявшийся в Токио, завершился со счетом 2:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

    В составе действующего чемпиона Англии отличились Джеймс Макэйти (21-я минута) и Эймерик Ляпорт (86).

    Автором единственного гола «Баварии» стал Матис Тель (81).

    «Бавария» в следующем товарищеском матче сыграет 29 июля с японским «Кавасаки Фронтале», а «Манчестер Сити» на следующий день встретится с мадридским «Атлетико».

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Бавария — Манчестер Сити 1:2
    Голы: 0:1 James McAtee (21'), 1:1 Матис Тель (82'), 1:2 Эмерик Лапорт (86') Бавария: Ян Зоммер (Свен Ульрайх, 46'), Нуссайр Мазрауи (Буна Сарр, 46'), Бенжамен Павар (Antonio Tikivic, 46'), Деотшанкюль Юпамекано (Йосип Штанишич, 46'), Альфонсо Дэвис (Frans Kraetzig, 46'), Йозуа Киммих (Леон Горецка, 46'), Конрад Лаймер (Райан Гравенберх, 46'), Лерой Зане (Садио Мане, 46'), Джамал Мусиала (Габриэль Видович, 46'), Кингсли Коман (Пауль Ваннер, 46'), Серж Гнабри (Матис Тель, 46') Манчестер Сити: Хулиан Альварес (Эрлинг Холанд, 46'), Джек Грилиш (Серхио Гомес, 46'), James McAtee (Филип Фоден, 46'), Бернарду Силва (Maximo Perrone, 71'), Матео Ковачич (Калвин Филлипс, 46'), Рико Льюис (Эмерик Лапорт, 46'), Натан Аке (Мануэль Аканджи, 29'), Рубен Диаш (Родриго Эрнандес, 46'), Джон Стоунс (Оскар Бобб, 46'), Кайл Уолкер (Жоау Канселу, 46'), Эдерсон
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» даст бой серьёзному сопернику?
  • «Шериф» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
  • Да здравствует минимализм!
  • «Факел» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Команды не смогут определить победителя
  • «Ростов» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Шериф — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Факел — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арис — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Ракув — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.38
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры