«Ман Сити» выиграл у «Баварии» в товарищеском матче

одержал победу надв рамках предсезонного тура по Японии.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Эймерик Ляпорт Фото: twitter.com/ManCity

Товарищеский матч, состоявшийся в Токио, завершился со счетом 2:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

В составе действующего чемпиона Англии отличились Джеймс Макэйти (21-я минута) и Эймерик Ляпорт (86).

Автором единственного гола «Баварии» стал Матис Тель (81).

«Бавария» в следующем товарищеском матче сыграет 29 июля с японским «Кавасаки Фронтале», а «Манчестер Сити» на следующий день встретится с мадридским «Атлетико».