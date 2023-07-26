Президент РПЛ о росте посещаемости в лиге: Главное, чтобы это была тенденция, а не всплеск

Президент РПЛвысказался о посещаемости в нынешнем сезоне, заявив о положительной тенденции.

«Вот сейчас я слышал в эфире Георгия Черданцева: "Полупустые стадионы в первом туре". Так было сказано. Но это как посмотреть. Я помню матч в Химках "Торпедо" — "Урал" (встречу посетило 207 человек).

Помню первые три тура, когда средняя посещаемость была 5 тысяч зрителей. Это самая низкая посещаемость за всю историю российского футбола. Можно посмотреть статистику, 90‑е годы. И тогда это было очень грустно и печально.

Сейчас, спустя меньше чем полгода, мы видим — средняя посещаемость уже 10 тысяч зрителей. И недовольны этим. Хотя ещё дома не играли "Балтика", "Рубин", "Зенит".

Я вижу не полупустые стадионы, а вижу положительную динамику; вижу, что часть активных фанатов возвращается, идёт диалог у ряда клубов. Заметен прогресс. Отдельные матчи собирают хорошую аудиторию.

Стараюсь смотреть на это с оптимизмом. Главное, чтобы это была тенденция, а не всплеск. Я вижу тенденцию за эти полгода. Надеюсь, рост не будет останавливаться. Тогда не будет вопросов, сколько абонементов, какая средняя посещаемость», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Ранее Алаев остался недоволен 40 тысячами проданных абонементов, заявив о желании продать 100 тысяч.