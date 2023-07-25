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    Марко ВерраттиТрансферный дайджест. 18 — 24 июля
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    Семак и Аршавин вошли в правление «Зенита»

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    В «Зените» утвердили новый состав правления команды.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Председателем правления назначен Александр Медведев. Членами правления являются Андрей Аршавин, Александр Васильев, Жанна Дембо, Олег Задубровский, Владимир Литвинов, Алексей Пак, Максим Погорелов, Сергей Семак.

    Новая структура призвана систематизировать и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба.», — гласит заявление пресс-службы питерцев.

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