Семак и Аршавин вошли в правление «Зенита»

Андрей Аршавин Фото: globallookpress.com
«Председателем правления назначен Александр Медведев. Членами правления являются Андрей Аршавин, Александр Васильев, Жанна Дембо, Олег Задубровский, Владимир Литвинов, Алексей Пак, Максим Погорелов, Сергей Семак.
Новая структура призвана систематизировать и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба.», — гласит заявление пресс-службы питерцев.