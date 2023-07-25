Агент: Сейчас Виллиан Роша сосредоточен на ЦСКА и не рассматривает уход из команды

Агент, представляющий интересы защитника, прокомментировал новость о том, что футболист заинтересован в переходе во

«На данный момент Рошей интересуются клубы из Саудовской Аравии и Турции. Интереса со стороны "Фламенго" и других бразильских клубов к игроку нет. Но сейчас Виллиан сосредоточен на ЦСКА и не рассматривает уход из команды» — приводит слова Тито «Спорт-Экспресс».

Виллиан Роша перешел в ЦСКА в сентябре 2022 года.

В прошедшем сезоне 28-летний бразилец провел за армейцев 22 матча в РПЛ, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость игрока — 7 миллионов евро.