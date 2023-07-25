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    Марко ВерраттиТрансферный дайджест. 18 — 24 июля
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    Агент: Сейчас Виллиан Роша сосредоточен на ЦСКА и не рассматривает уход из команды

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    Агент Маркос Тито, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировал новость о том, что футболист заинтересован в переходе во «Фламенго».

    Виллиан Роша
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    Виллиан Роша

    «На данный момент Рошей интересуются клубы из Саудовской Аравии и Турции. Интереса со стороны "Фламенго" и других бразильских клубов к игроку нет. Но сейчас Виллиан сосредоточен на ЦСКА и не рассматривает уход из команды» — приводит слова Тито «Спорт-Экспресс».

    Виллиан Роша перешел в ЦСКА в сентябре 2022 года.

    В прошедшем сезоне 28-летний бразилец провел за армейцев 22 матча в РПЛ, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость игрока — 7 миллионов евро.

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