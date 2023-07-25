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    Локомотив — Урал: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.07.2023 в 18:30 начнется матч в группе B кубка России по футболу Локомотив — Урал

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    Локомотив и Урал начнут матч в 18:30 в группе B кубка России по футболу, 25.07.2023.

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    Последний матч между собой: Урал — Локомотив 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Урал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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