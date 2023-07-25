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    Бородюк: «Зенит» правильно сделал, что продал Малкома

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    Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк отреагировал на уход Малкома из «Зенита».

    Александр Бородюк
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    Александр Бородюк

    «Наверное, любой клуб не отказался бы от такой сделки, как продажа Малкома из "Зенита" в Саудовскую Аравию. После ухода Малкома у "Зенита" появляются прекрасные деньги. Они могут приобрести других игроков. Не думаю, что у них будут проблемы.

    С точки зрения бизнеса — "Зенит" правильно сделал, что продал Малкома. Конечно, Малком хороший и классный игрок. Но команда не должна зависеть от одного игрока. В "Зените" есть и другие игроки. До сентября открыто трансферное окно, они могут приобрести другого хорошего футболиста», — цитирует Бородюка «Чемпионат».

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