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    Дьяков: Сейчас ЦСКА не претендент на чемпионство

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    Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал поражение ЦСКА от «Урала» (1:2) в первом туре РПЛ.

    Виталий Дьяков
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    Виталий Дьяков

    «Что ждет ЦСКА? Сейчас это не претендент на чемпионство. Если не будет качественного усиления, армейцы даже в тройку не попадут. Играть-то некому! Медину продали, с Карраскалем непонятная ситуация. Травмированы сразу три центральных защитника — Дивеев, Роша и Агапов...

    Потерь много, сезон уже стартовал — а новичков как не было, так и нет! Когда ж их ждать? К пятому туру? Если клуб реально собирается бороться за золото, трансферы на вход нужны в межсезонье, а не в разгар чемпионата. Время-то на притирку тоже требуется. В общем, пока у армейцев всё не слава богу», — приводит слова Дьякова «Спорт-Экспресс».

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