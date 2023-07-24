Дьяков: Сейчас ЦСКА не претендент на чемпионство

Экс-защитникпрокомментировал поражениеот(1:2) в первом туре РПЛ.

«Что ждет ЦСКА? Сейчас это не претендент на чемпионство. Если не будет качественного усиления, армейцы даже в тройку не попадут. Играть-то некому! Медину продали, с Карраскалем непонятная ситуация. Травмированы сразу три центральных защитника — Дивеев, Роша и Агапов...

Потерь много, сезон уже стартовал — а новичков как не было, так и нет! Когда ж их ждать? К пятому туру? Если клуб реально собирается бороться за золото, трансферы на вход нужны в межсезонье, а не в разгар чемпионата. Время-то на притирку тоже требуется. В общем, пока у армейцев всё не слава богу», — приводит слова Дьякова «Спорт-Экспресс».