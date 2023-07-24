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    Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций

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    В понедельник, 24 июля, в Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

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    Лига конференций

    Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги конференций
    • «Арарат» / «Арис» — «Динамо» (Киев)
    • «Ворскла» / «Дила» — АПОЕЛ / «Воеводина»
    • «Хамрун» / «Динамо» Тб — «Ференцварош» / «Шэмрок Роверс»
    • «Фарул» / «Урарту» — «Флора» (Эстония)
    • «Тре Пенне» / «Валмиера» — «Атлетик Эскальдес» / «Партизани»
    • «Балкани» / «Ларн» — «Линколь Ред Импс» (Гибралтар)
    • «Струга» / «Будучность» — «Нью-Сейнтс» / «Свифт Хеспер»
    • «Торпедо-БелАЗ» / АЕК (Ларнака) — «Маккаби» Т-А / «Петрокуб»
    • РФШ / «Сабах» — «Партизан» (Сербия)
    • «Хайдук» (Хорватия) — ПАОК / «Бейтар»
    • «Габала» / «Омония» — «Мидтъюлланн» / «Прогрес»
    • «Сутьеска» / «Санта Колома» — АЗ (Нидерланды)
    • ЦСКА (София) / «Шепши» — «Торпедо» (Кутаиси) / «Актобе»
    • «Целе» / «Гимарайнш» — «Бальцан» / «Неман»
    • «Ордабасы» / «Легия» — «Аустрия» / «Борац»
    • «Рапид» (Вена, Австрия) — «Алашкерт» / «Дебрецен»
    • «Бешикташ» / «Тирана» — «Железничар» / «Нефтчи»
    • «Хапоэль» Б-Ш / «Пеневежис» — «Шкупи» / «Левски»
    • «Хайберниан» / «Интер Эскальдес» — «Юргорден» / «Люцерн»
    • «B36 Торшавн» / «Хаверфордуэст» — «Риека» / «Дюканжи»
    • «Виктория» / «Дрита» — «Гзира Юнайтед» / «Дюделанж»
    • «Твенте» / «Хаммарбю» — «Кечкемет» / «Рига»
    • «Лех» / «Жальгирис» — «Ауда» / «Спартак» (Трнава)
    • «Арука» (Португалия) — «Бранн» (Норвегия)
    • «Крузейдерс» / «Русенборг» — «Хартс» (Шотландия)
    • ЦСКА 1948 / «Стяуа» — «Норшеллан» (Дания)
    • «Гент» / «Жилина» — «Линфилд» / «Погонь»
    • «Фенербахче» / «Зимбру» — «Дифферданж» / «Марибор»
    • «Базель» / «Тобол» — «Дерри Сити» / КуПС
    • «Клуж» / «Адана Демирспор» — «Осиек» / «Залаэгерсег»
    • «Брюгге» / «Орхус» — «Акурейри» / «Дандолк»
    • «Буде-Глимт» / «Богемианс» — «Кальмар» / «Пюник»

    Первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 10 августа на полях команд, указанных первыми, а ответные — 17 августа.

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