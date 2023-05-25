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    Тюкавин: Переход в другой клуб? Буду смотреть, где больше перспектив для того, чтобы вырасти как футболист

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    Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался относительно возможного перехода в другой клуб.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Возможный уход в другой клуб? Не могу так загадывать. Буду смотреть, где больше перспектив для того, чтобы вырасти как футболист.

    Я знаю, что к Арсену Захаряну был реальный интерес со стороны "Челси". Про себя не знаю. Есть ли желание уехать в Европу? Хотел бы попробовать себя там.

    Знаю ли я иностранные языки? С английский всё нормально. Понимаем, но говорить вряд ли пока можем. Европа сейчас для нас закрыта, так что есть время подучить», — приводит слова Константина Тюкавина «Матч ТВ».

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