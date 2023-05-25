Тюкавин: Переход в другой клуб? Буду смотреть, где больше перспектив для того, чтобы вырасти как футболист

Нападающий московскоговысказался относительно возможного перехода в другой клуб.

«Возможный уход в другой клуб? Не могу так загадывать. Буду смотреть, где больше перспектив для того, чтобы вырасти как футболист.

Я знаю, что к Арсену Захаряну был реальный интерес со стороны "Челси". Про себя не знаю. Есть ли желание уехать в Европу? Хотел бы попробовать себя там.

Знаю ли я иностранные языки? С английский всё нормально. Понимаем, но говорить вряд ли пока можем. Европа сейчас для нас закрыта, так что есть время подучить», — приводит слова Константина Тюкавина «Матч ТВ».