ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лучано СпаллеттиНовый тренер для «Наполи». Нагельсман, Бенитес, Де Дзерби и еще пять сменщиков Спаллетти
  • 10:05
    • Компания Ubisoft показала геймплей Assassin's Creed: Mirage и подтвердила дату релиза
  • 09:49
    • Моуринью готов возглавить «ПСЖ»
  • 09:42
    • «МЮ» выкупит Кима у «Наполи» за 60 млн евро
    Все новости спорта

    Тен Хаг о проблемах «Челси»: Когда нет верной стратегии, деньги не работают

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Юнайтед Челси АПЛ Футбол Англии
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед матчем с «Челси» поделился мнением о проблемах лондонского клуба.

    Эрик тен Хаг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик тен Хаг

    За два предыдущих трансферных окна «Челси» потратил на новых игроков больше 600 миллионов фунтов.

    «У вас могут быть деньги, но вы должны тратить их правильно и иметь стратегию, иначе деньги не сработают.

    В данный момент в Англии много хороших игроков, много лучших тренеров, много денег. Это отличный турнир, но также и жесткий турнир.

    Когда нет верной стратегии, деньги не работают», — приводит слова тен Хага GOAL.

    «Челси» занимает 12-е место в таблице АПЛ после 36 туров.

  • Кейн, Райс, Мак Аллистер, Мартинес и еще 10 трансферов, которые могут решить проблемы «Челси»
  • «Челси» ждет еще одно бурное трансферное лето
  • 17/05/2023

    • Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится 25 мая, начало — в 22:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли в Лигу чемпионов «МЮ» в матче с «Челси»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Американцы испытают сложности с добычей победы?
  • США — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Канада прикончит Финляндию на ее же территории
  • Канада — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.82
  • Экспресс дня 25 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч США — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  2.08
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.13
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  5.40
  • Прогноз на матч Швеция — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.87
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Визела — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сарагоса — Тенерифе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры