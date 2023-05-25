Тен Хаг о проблемах «Челси»: Когда нет верной стратегии, деньги не работают

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»перед матчем споделился мнением о проблемах лондонского клуба.

За два предыдущих трансферных окна «Челси» потратил на новых игроков больше 600 миллионов фунтов.

«У вас могут быть деньги, но вы должны тратить их правильно и иметь стратегию, иначе деньги не сработают.

В данный момент в Англии много хороших игроков, много лучших тренеров, много денег. Это отличный турнир, но также и жесткий турнир.

Когда нет верной стратегии, деньги не работают», — приводит слова тен Хага GOAL.

«Челси» занимает 12-е место в таблице АПЛ после 36 туров.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится 25 мая, начало — в 22:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.