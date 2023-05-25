Сегодня в 22:00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд» подопечные Эрика тен Хага примут лондонский «Челси». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» набрали 69 очков в 36-ти матчах и на данный момент занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Для того, чтобы гарантировать себе участие в групповой стадии Лиги Чемпионов на будущий сезон, клубу из Манчестера достаточно набрать одно очко в двух оставшихся матчах. На счету манкунианцев 21 победа, 6 ничьих и 9 поражений с разницей мячей 52:41.

После двух выездных поражений подряд от «Брайтона» (0:1) и «Вест Хэма» (0:1) манкунианцы реабилитировались перед своими болельщиками и набрали 6 очков из 6-ти в двух крайних турах. Сначала «красные дьяволы» обыграли на «Олд Траффорд» «Вулверхэмптон» (2:0), а в минувшую субботу гол Каземиро принес «Манчестер Юнайтед» выездную победу над «Борнмутом» (1:0).

«Челси»

«Аристократы» в этом сезоне потеряли все шансы на попадание в еврокубки и на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице. На счету «Челси» 43 очка в 36-ти матчах: 11 побед, 10 ничьих и 15 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей у лондонской команды составляет 36:42.

В предыдущем туре подопечные Фрэнка Лэмпарда в гостях уступили полурезервному составу «Манчестер Сити» со счетом 0:1. Единственный гол забил нападающий «горожан» Хулиан Альварес, отличившись на 12-й минуте игры. Туром ранее лондонцы принимали «Ноттингем Форест» и не смогли обыграть новичков АПЛ, зафиксировав результативную ничью — 2:2. Всего в 5-ти последних матчах на счету «Челси» победа, ничья и три поражения.

Личные встречи

В первом круге на «Стэмфорд Бридж» команды не выявили победителя — 1:1. Это уже пятая ничья подряд в последних матчах противостояния «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Также в 10-ти крайних очных встречах «красные дьяволы» трижды праздновали победу, лондонцы выиграли один раз.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» с коэффициентом 2.21.