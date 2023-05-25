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    Губерниев: Соболев — невоспитанный футболист, поэтому обсуждать его поведение не хочется

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    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о решении КДК РФС дисквалифицировать форварда «Спартака» Александра Соболева на четыре матча за неприличный жест в игре 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Справедливое ли это наказание? Абсолютно. Молодец, что извинился, даже два раза, но наказание соответствует проступку. С моей точки зрения, напрасно отменили красную армейцу, но таково решение КДК.

    Что я думаю насчет поведения Соболева? Александр Соболев — невоспитанный футболист, поэтому обсуждать его поведение не хочется. Он, видимо, никогда не был в театре, не читает книги и в школу ходил через пень-колоду. Что спрашивать с человека, который просто невоспитан, необразован и позволяет себе подобное? Пусть четыре матча посидит на лавке», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

    21 мая в матче «Спартак» — ЦСКА Соболев после единоборства с защитником армейцев Вилианом Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок красно-синих в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.

    24 мая КДК РФС принял решение отменить красную карточку Роши. Соболев же пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.

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