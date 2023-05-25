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    Анчелотти был удивлен отмене красной карточки Винисиуса

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    Наставник «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на отмену красной карточки Винисиуса Жуниора по итогам матча с «Валенсией».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Эмоционально он в порядке. Поддержка в эти дни идет ему на пользу. Все хорошо. Если бы у него не было травмы колена, он бы играл. Посмотрим, сыграет он в субботу или нет.

    Отмена красной? Я был удивлен, я этого не ожидал. Это была ошибка, они оценили его поведение и изменили свое мнение. Это правильное решение.

    За два дня многое произошло. Общество взяло на себя очень важную сознательную ответственность, эти меры — хорошая возможность. Это шаг вперед, надеюсь, этот вопрос скоро будет решен.

    Это очень сложная тема, я хочу думать, что это была разовая ошибка. Что работа выполняется добросовестно. Я не знаю, случалось ли это в прошлом», — приводит слова Анчелотти As.

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