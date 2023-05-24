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    Заря — Шахтёр Д: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.05.2023 в 17:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге Заря — Шахтёр Д

    Футбол Премьер-лига (Украина) Заря Шахтер Донецк
    Заря и Шахтёр Д начнут матч в 17:00 в украинской Премьер-лиге, 24.05.2023.

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    Последний матч между собой: Шахтёр Д — Заря 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Заря» — «Шахтёр Д». Коэффициент ставки — 2.48.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Заря — Шахтёр Д.

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