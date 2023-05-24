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    Ульянов: Баринов, как настоящий профессионал и капитан, остался в непростой для клуба момент

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    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал решение о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Мы очень рады продлить контракт с нашим капитаном, воспитанником академии "Локомотива", игроком сборной России — Дмитрием Бариновым. Переговоры прошли в рабочем режиме. Заинтересованность в пролонгации договора была двусторонней.

    Отметим, что зимой у Дмитрия было предложение от турецкого "Бешикташа". Мы этого не скрываем. Но Дима, как настоящий профессионал и капитан, остался в "Локомотиве" в непростой для клуба момент», — приводит слова Ульянова официальный сайт клуба.

    Баринов — воспитанник клубной Академии. За прошедшие девять сезонов в обойме основной команды Дмитрий провел 182 матча в составе «железнодорожников», забил 8 мячей и сделал 12 голевых передач.

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