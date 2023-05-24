Ульянов: Баринов, как настоящий профессионал и капитан, остался в непростой для клуба момент

Спортивный директорпрокомментировал решение о продлении контракта с полузащитником

«Мы очень рады продлить контракт с нашим капитаном, воспитанником академии "Локомотива", игроком сборной России — Дмитрием Бариновым. Переговоры прошли в рабочем режиме. Заинтересованность в пролонгации договора была двусторонней.

Отметим, что зимой у Дмитрия было предложение от турецкого "Бешикташа". Мы этого не скрываем. Но Дима, как настоящий профессионал и капитан, остался в "Локомотиве" в непростой для клуба момент», — приводит слова Ульянова официальный сайт клуба.

Баринов — воспитанник клубной Академии. За прошедшие девять сезонов в обойме основной команды Дмитрий провел 182 матча в составе «железнодорожников», забил 8 мячей и сделал 12 голевых передач.