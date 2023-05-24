ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто ФирминоРоберто Фирмино: настоящая легенда «Ливерпуля»
    Все новости спорта

    Скопинцев: «Динамо» сможет побороться за чемпионство в следующем сезоне

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о целях на оставшиеся матчи сезона и об ожиданиях на следующий сезон российской Премьер-лиги.

    Дмитрий Скопинцев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Скопинцев

    «Наши цели — выиграть два оставшихся матча, чтобы на мажорной ноте уйти на перерыв, а потом готовиться к следующему сезону.

    Сможем ли в следующем сезоне бороться за чемпионство? Если наши молодые ребята прибавят, а остальные сохранят свой уровень или тоже чуть повысят, то можем», — сказал Скопинцев Чемпионату.

  • В «Динамо» рассказали, когда выберут нового тренера
  • Читайте по теме

    • Напомним, что в 28-м туре РПЛ «Динамо» проиграло «Торпедо» (0:3). «Бело-голубые» занимают 7-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 45-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Интер» Кубок Италии?
  • «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Реал» уверенно обыграет удобного для себя соперника
  • «Реал» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
  • Голевой обмен во втором тайме?
  • «Эспаньол» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Карацев — Хардт
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:20
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мальорка — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Дрейпер — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры