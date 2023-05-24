Скопинцев: «Динамо» сможет побороться за чемпионство в следующем сезоне

Защитниквысказался о целях на оставшиеся матчи сезона и об ожиданиях на следующий сезон российской Премьер-лиги.

«Наши цели — выиграть два оставшихся матча, чтобы на мажорной ноте уйти на перерыв, а потом готовиться к следующему сезону.

Сможем ли в следующем сезоне бороться за чемпионство? Если наши молодые ребята прибавят, а остальные сохранят свой уровень или тоже чуть повысят, то можем», — сказал Скопинцев Чемпионату.

Напомним, что в 28-м туре РПЛ «Динамо» проиграло «Торпедо» (0:3). «Бело-голубые» занимают 7-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 45-ю очками в активе.