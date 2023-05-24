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    Семак: Большинство судейских ошибок связаны с изменением трактовок тех или иных моментов

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судейской проблеме в российском футболе.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Судейские ошибки? Большинство из них связаны с изменением трактовок тех или иных моментов. Преднамеренные контакты или нет, достаточные эти самые контакты или недостаточные. И игра руками. Это наиболее обсуждаемые трактовки. Что касается судейства в целом, то ошибки есть и будут. Вопрос в том, как к этому относиться, куда двигаться и каким образом выстраивать работу дальше, чтобы спорных моментов было меньше. Молодым арбитрам, конечно, нужно набираться опыта, чтобы более уверенно судить те или иные матчи. А у нас таких арбитров, как и молодых игроков, много.

    Много моментов, которые трактуются по‑разному. Например, понимание достаточности контакта для каждого судьи может оказаться разным в похожих ситуациях. Чем больше мы будем работать над этим, объяснять клубам и специалистам, почему в том или ином эпизоде применяется именно такое решение, тем лучше. А потом, когда уже объяснили, можно просто признавать эти ошибки. Да, здесь мы приняли неправильное решение, а здесь — правильное. Чтобы все было понятно и можно было двигаться дальше.

    Мне кажется, надо встречаться всем вместе. Почему в этом смысле идет какая‑то выборочность, я не понимаю. С другой стороны, если есть такая практика, то представители судейского корпуса могут приезжать в клуб и объяснять какие‑то моменты, те или иные изменения в трактовках. Например, перед сезоном. Но при этом все команды должны быть в равных условиях.

    Что касается поездок в тот или иной клуб по ходу сезона, не берусь судить, насколько это целесообразно и правильно. Думаю, у многих в связи с этим могут возникнуть вопросы», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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