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    Сака: Многие игроки «Арсенала» еще молоды, время на нашей стороне

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    Нападающий «Арсенала» Букайо Сака заявил, что команда движется в верном направлении. Игрок также отметил, что за последние годы видел только рост «Арсенала».

    Букайо Сака
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    Букайо Сака

    «Мы движемся в верном направлении. Я стал свидетелем больших изменений за последние годы.

    Очевидно, что говорить об этом сезоне очень больно. Мне правда больно даже думать о том, как мы заканчиваем этот сезон и чего могли достичь. Но за последние годы я видел только рост команды и клуба.

    Время на нашей стороне. Взгляните на команду, многие игроки молоды. Мы голодны, многие из нас не выигрывали трофеи в "Арсенале", поэтому мы хотим добиться больших успехов.

    По нашим словам видно, что мы хотим побеждать, и хотим делать это здесь», — цитирует Сака Goal.

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