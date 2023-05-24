Сака: Многие игроки «Арсенала» еще молоды, время на нашей стороне

Нападающийзаявил, что команда движется в верном направлении. Игрок также отметил, что за последние годы видел только рост «Арсенала».

«Мы движемся в верном направлении. Я стал свидетелем больших изменений за последние годы.

Очевидно, что говорить об этом сезоне очень больно. Мне правда больно даже думать о том, как мы заканчиваем этот сезон и чего могли достичь. Но за последние годы я видел только рост команды и клуба.

Время на нашей стороне. Взгляните на команду, многие игроки молоды. Мы голодны, многие из нас не выигрывали трофеи в "Арсенале", поэтому мы хотим добиться больших успехов.

По нашим словам видно, что мы хотим побеждать, и хотим делать это здесь», — цитирует Сака Goal.

Напомним, что «Арсенал» большую часть чемпионата возглавлял турнирной таблицу английской Премьер-лиги, но за несколько туров до конца «Манчестер Сити» обогнал «канониров» и стал чемпионом Англии.