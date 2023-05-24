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    Орлов: У каждого шоу есть красная линия, а Соболев за нее постоянно заходит

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    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о наказании нападающего «Спартака» Александра Соболева за неприличный жест в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Нельзя себя вести так, как Соболев. Я, как футболист, переживаю за авторитет игроков в обществе. Но в обществе разные люди. Есть интеллигентные, есть воспитанные, а есть просто гопники. Какую рекламу дает Соболев образу футболиста? Это неприлично со всех сторон. У него ведь совсем недавно была дисквалификация за драку в матче против "Зенита"! Это у него такое воспитание. Такое поведение — бьет по репутации футбола. Шоу можно добиваться другими моментами. У каждого шоу есть красная линия, а Соболев за нее постоянно заходит.

    На стадионе "Спартака" стоит памятник братьям Старостиным. Николай Петрович Старостин — олицетворение клуба. Многие полюбили клуб именно из-за братьев. Никита Павлович Симонян — тоже олицетворение "Спартака". Поведение Симоняна, Нетто, Старостиных, не вяжется с поведением этого Соболева. Я неоднократно общался со Старостиным. он говорил, что в "Спартак" просто так не берут. Что игроков подбирают по характеру и степени интеллекта. Мне жалко Старостиных, что они стоят, глядя на такого футболиста в красной футболке», — приводит слова Орлова Sport24.

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