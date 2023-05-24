СМИ: Мбаппе не намерен продлевать контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ»не планирует продлевать контракт с клубом, сообщает L'Equipe.

Как утверждает источник, 24-летний француз не собирается пользоваться опцией, которая позволяет ему продлить соглашение с парижанами до конца июня 2025 года.

Отметим, что возможность активировать эту опцию будет оставаться у игрока до конца июля 2023 года.

Таким образом, с 1 января 2024 года Мбаппе сможет вести переговоры с другими клубами. В то же время это не означает, что француз точно покинет «ПСЖ»: он может продлить контракт, как произошло в прошлом году, когда на него претендовал «Реал».