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    СМИ: Мбаппе не намерен продлевать контракт с «ПСЖ»

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    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не планирует продлевать контракт с клубом, сообщает L'Equipe.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Как утверждает источник, 24-летний француз не собирается пользоваться опцией, которая позволяет ему продлить соглашение с парижанами до конца июня 2025 года.

    Отметим, что возможность активировать эту опцию будет оставаться у игрока до конца июля 2023 года.

    Таким образом, с 1 января 2024 года Мбаппе сможет вести переговоры с другими клубами. В то же время это не означает, что француз точно покинет «ПСЖ»: он может продлить контракт, как произошло в прошлом году, когда на него претендовал «Реал».

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