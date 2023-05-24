Луис Энрике может возглавить «Наполи»

Нынешний главный тренер неаполитанской команды Лучано Спаллетти в ближайшее время может покинуть свой пост из-за разногласий с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом.
Предыдущим местом работы Энрике была сборная Испании, откуда его уволили в конце 2022 года после неудачного выступления на чемпионате мира в Катаре.
Сообщалось, что Де Лаурентис в случае ухода Спаллетти может назначить Джанпьеро Гасперини, который в настоящее время возглавляет «Аталанту».
Напомним, в текущем сезоне «Наполи» под руководством Спаллетти впервые с 1990 года выиграл чемпионат Италии.