Луис Энрике может возглавить «Наполи»

может стать новым главным тренером, сообщает La Repubblica.

Нынешний главный тренер неаполитанской команды Лучано Спаллетти в ближайшее время может покинуть свой пост из-за разногласий с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Предыдущим местом работы Энрике была сборная Испании, откуда его уволили в конце 2022 года после неудачного выступления на чемпионате мира в Катаре.

Сообщалось, что Де Лаурентис в случае ухода Спаллетти может назначить Джанпьеро Гасперини, который в настоящее время возглавляет «Аталанту».

Напомним, в текущем сезоне «Наполи» под руководством Спаллетти впервые с 1990 года выиграл чемпионат Италии.