Ларин высказался о планах на будущее

Бывший директор московской академиирассказал о планах на будущее.

«Планы? Раскрывать не буду. Но футбол, конечно. Выбираю, куда поехать. Либо в Воронеж на матч "Факел" — "Крылья", либо будет посещение 1-2 игр в Москве. Пока не знаю. Будет видно ближе к выходным», — приводит слова Ларина «Спорт-Экспресс».

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. По версии следствия, он специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования. Осенью 2022 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

24 мая Ларин вышел из СИЗО. Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.