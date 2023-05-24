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    Ларин высказался о планах на будущее

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    Бывший директор московской академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал о планах на будущее.

    Николай Ларин
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    Николай Ларин

    «Планы? Раскрывать не буду. Но футбол, конечно. Выбираю, куда поехать. Либо в Воронеж на матч "Факел" — "Крылья", либо будет посещение 1-2 игр в Москве. Пока не знаю. Будет видно ближе к выходным», — приводит слова Ларина «Спорт-Экспресс».

    Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. По версии следствия, он специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования. Осенью 2022 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

    24 мая Ларин вышел из СИЗО. Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.

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