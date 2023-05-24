ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси и НеймарУход Месси, продажа Неймара и смена тренера. ПСЖ ждет лето перемен
  • 00:00
    • «Ман Сити» сыграл вничью с «Брайтоном» в АПЛ
  • 23:55
    • «Интер» переиграл «Фиорентину» и выиграл Кубок Италии
  • 22:29
    • «Реал» победил «Райо», Бензема отметился голом
  • 22:04
    • FIS оставил запрет на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях
  • 19:12
    • Карацев вышел в финал квалификации «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Холанд: Без химии в команде мы не достигли бы всего этого

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался относительно причин успеха английской команды.

    Эрлинг Холанн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн

    «Ты приезжаешь на тренировочную базу каждый день, работаешь вместе с остальными. Отличная команда — игроки, персонал, все окружающие. И без них невозможно было бы достичь того, чего мы уже достигли.

    Это было бы невозможно и без химии вне поля, и это то, что я ценю больше всего. Да, у нас очень много игроков мирового уровня, но они также и отличные ребята, каждый из них», — приводит слова Холанна Football Daily.

    Напомним, что «Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии, а также вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против миланского «Интера».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли в Лигу чемпионов «МЮ» в матче с «Челси»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Удержится ли «Атлетик» в зоне еврокубков?
  • «Осасуна» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Канада прикончит Финляндию на ее же территории
  • Канада — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.82
  • Экспресс дня 25 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  5.50
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Осорио — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мальорка — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  5.40
  • Прогноз на матч Швеция — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бостон — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры