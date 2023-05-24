Холанд: Без химии в команде мы не достигли бы всего этого

Форвардвысказался относительно причин успеха английской команды.

«Ты приезжаешь на тренировочную базу каждый день, работаешь вместе с остальными. Отличная команда — игроки, персонал, все окружающие. И без них невозможно было бы достичь того, чего мы уже достигли.

Это было бы невозможно и без химии вне поля, и это то, что я ценю больше всего. Да, у нас очень много игроков мирового уровня, но они также и отличные ребята, каждый из них», — приводит слова Холанна Football Daily.

Напомним, что «Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии, а также вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против миланского «Интера».